Система учёта клиентов (Web)

Нужен готовый, уже реализованный в реальных проектах, скрипт каталога предприятий. Нужен удобный, продуманный скрипт, который будет использоваться для создания развернутого каталога предприятий торговли, услуг в небольшом городе. Дополнительно требуется адаптировать скрипт к существующему дизайну. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется система учёта клиентов и используемых услуг
Требования
- Доступ через ВЕБ
- Удобный и понятный интерфейс
- OpenSource технологии
- Легко маштабируемая система
- Возможность интеграции взаимодействия с другими приложениями
- Поддержка экспортов в CSV, PDF (UTF-8)
- Поддержка мультиязычности
- Шаблонность генерируемых документов
Необходимые функции
- Пользователи
- Клиенты / Поставщики
- Журнал договоров (отслежка: окончание, продление, обязательства)
- Журнал корреспонденции - письма (отслежка сроков, события)
- Предлогаемые / Употребляемые услуги
- Мультивалютная касса / Чёрная касса
- Ручное / Автоматическое выставление счетов
- Отслежка своевременной оплаты - напоминание
- Автоматическое продление услуг у поставщиков через API
- Интеграция с платёжными гейтами (например PayPal, Google Checkout)
- Построение финансовых планов (Cash Flow)
- Календарь (когда платить налоги, обязательные платежи, обязательные действия и т.д.)
- Отчёты, Статистики, Графики
- По всем пунктам возможность пристегнуть сканированные документы
Предложение должно содержать как минимум
- Ориентировочные сроки
- Ориентировочную цену
- Предполагаемые технологии
- Способ хранения и бакапа данных
- Ваше Имя, Месторасположение, Контакты (телефон, мейл, скайп)
- Ваши работы
Внимание!!!
Не полные предложения или "Готов работать" будут отклоняться без рассмотрения.
E-Mail: [email protected] (тему письма просьба заполнять корректно)
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