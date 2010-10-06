Система учёта клиентов (Web)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок245 просмотров
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Требуется система учёта клиентов и используемых услуг

Требования

- Доступ через ВЕБ

- Удобный и понятный интерфейс

- OpenSource технологии

- Легко маштабируемая система

- Возможность интеграции взаимодействия с другими приложениями

- Поддержка экспортов в CSV, PDF (UTF-8)

- Поддержка мультиязычности

- Шаблонность генерируемых документов

Необходимые функции

- Пользователи

- Клиенты / Поставщики

- Журнал договоров (отслежка: окончание, продление, обязательства)

- Журнал корреспонденции - письма (отслежка сроков, события)

- Предлогаемые / Употребляемые услуги

- Мультивалютная касса / Чёрная касса

- Ручное / Автоматическое выставление счетов

- Отслежка своевременной оплаты - напоминание

- Автоматическое продление услуг у поставщиков через API

- Интеграция с платёжными гейтами (например PayPal, Google Checkout)

- Построение финансовых планов (Cash Flow)

- Календарь (когда платить налоги, обязательные платежи, обязательные действия и т.д.)

- Отчёты, Статистики, Графики

- По всем пунктам возможность пристегнуть сканированные документы

Предложение должно содержать как минимум

- Ориентировочные сроки

- Ориентировочную цену

- Предполагаемые технологии

- Способ хранения и бакапа данных

- Ваше Имя, Месторасположение, Контакты (телефон, мейл, скайп)

- Ваши работы

Внимание!!!

Не полные предложения или "Готов работать" будут отклоняться без рассмотрения.

E-Mail: [email protected] (тему письма просьба заполнять корректно)

13 лет назад
inteso
40 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад