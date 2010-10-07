Виджет для комментариев ВКонтакте

Веб-программированиеЗавершен2 заявки117 просмотров
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В социальной сети ВКонтакте есть виджет комментариев для сайтов , код готовый, просто вставить в нужное место.

13 лет назад
kaplan
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена верна по доступной цене.Рекомендую.
Все ок, спасибо