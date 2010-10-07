Нужен скрипт для голосования.

Нужно оптимизировать osCommerce и сервер для работы с большим количеством товаров и разделов для быстрой работы. Товаров предполагается около 200.000, категорий с подкатегориями около 1800. Сборка osCommerce VaM Edition v 1.76 Сервер apache 2.2.3 Operating system CentOS Linux ...
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Срочно нужен специалист по программам голосования, прокси серверам. Хорошо еще по продвижению , smo. Подробности по icq : 369577928, skype : toliov
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