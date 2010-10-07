Срочная установка скрипта сайта по инструкции

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка169 просмотров
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Задание: необходим из имеющихся исходников и инструкции скомпилировать и развернуть на хостинге рабочую версию скрипта. Скрипт сделан в VisualStudio.

Описание конфигурации среды разработки здесь: http://code.google.com/p/beavers-encounter/wiki/DevelopmentEenvironment

Инструкция по шагам: http://code.google.com/p/beavers-encounter/issues/detail?id=22

Работа срочная, скрипт нужно что бы работал на хостинге, хостинг с поддержкой ASP.NET есть, но если не подойдёт скажите что необходимо, найдём...

От специалиста жду цену и готового помочь с развёртыванием сегодня.

13 лет назад
Xolodok
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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