Срочная установка скрипта сайта по инструкции

Задание: необходим из имеющихся исходников и инструкции скомпилировать и развернуть на хостинге рабочую версию скрипта. Скрипт сделан в VisualStudio.

Описание конфигурации среды разработки здесь: http://code.google.com/p/beavers-encounter/wiki/DevelopmentEenvironment

Инструкция по шагам: http://code.google.com/p/beavers-encounter/issues/detail?id=22

Работа срочная, скрипт нужно что бы работал на хостинге, хостинг с поддержкой ASP.NET есть, но если не подойдёт скажите что необходимо, найдём...

От специалиста жду цену и готового помочь с развёртыванием сегодня.