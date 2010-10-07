Разработка плагина XmlRpc для cms Satellite-X

Нужен php плагин для связки cms SatelliteX (http://satellite-x.ru) и BlogBot (http://blogbotengine.ru, http://seobucks.ru) с целью автопостинга статей (с картинками) через протокол XmlRpc.

Плагин должен реализовать работу протокола XmlRpc в cms Satellite-X, при этом корректно передавать статьи (без мусора и глюков) на публикацию от BlogBot'а. Бюджет 70$. Предоплата 35$, остальные после завершения плагина и проверку на работоспособность.

Я предоставляю:

- Хостинг

- Домен с предустановленной cms Satellite-X (дистрибутив при необходимости)

- Доступ в админку BlogBot

- Ответы на некоторые вопросы по работе скриптов

P.S. BlogBot умеет постить статьи c картинками в Wordpress, Joomla, ЖЖ и BlogSpot. Но к сожалению в Satellite-X не реализован протокол XmlRpc, это нужно доработать.

ICQ 387472727. Если непонятно, дам более подробное ТЗ.