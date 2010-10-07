Разработка плагина XmlRpc для cms Satellite-X

Asp.net программисту требуется помощник Есть интернет магазин на движке dashcommerce модернизированный мною. Необходимо дописать форму заказа товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен php плагин для связки cms SatelliteX (http://satellite-x.ru) и BlogBot (http://blogbotengine.ru, http://seobucks.ru) с целью автопостинга статей (с картинками) через протокол XmlRpc.
Плагин должен реализовать работу протокола XmlRpc в cms Satellite-X, при этом корректно передавать статьи (без мусора и глюков) на публикацию от BlogBot'а. Бюджет 70$. Предоплата 35$, остальные после завершения плагина и проверку на работоспособность.
Я предоставляю:
- Хостинг
- Домен с предустановленной cms Satellite-X (дистрибутив при необходимости)
- Доступ в админку BlogBot
- Ответы на некоторые вопросы по работе скриптов
P.S. BlogBot умеет постить статьи c картинками в Wordpress, Joomla, ЖЖ и BlogSpot. Но к сожалению в Satellite-X не реализован протокол XmlRpc, это нужно доработать.
ICQ 387472727. Если непонятно, дам более подробное ТЗ.
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