Разработка модулей,скриптов в WebAsyst

Есть интернет-магазин на веб асисте

Хотелось бы внедрить новый модуль

установление блоков-акций-распродаж с отсчетом времени действия (как на kupivip.ru или club-sale.ru), чтобы в них могли заходить и покупать только зарегистрированные пользователи, но в обычные каталоги могли бы заходить все.

и чтобы цены в этих блоках-распродажах можно было устанавливать другие, нежели в основном каталоге.

Суть такая, чтобы те, кто не регистрировался не могли участвовать в акции и могли бы покупать в основном каталоге по обычным ценам, а зарегистрировавшиеся могли бы участвовать в акции и уже покупать по другой цене.

- необходимо убрать auxpage в страницах, чтобы отображались страницы без этого слова.

Требуется человек адекватный и грамотный.который был бы на связи и смог бы быстро все исполнить.

Сайт указываю в личном сообщении

Интересует цена и сроки,спасибо заранее