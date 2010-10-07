Спарсить небольшой сайт (тексты)

Есть макет сайта в psd Вид его шапки: http://www.polnet.ru/Mac_od/Zakaz665_F.jpg Требуется анимировать ее, так же как здесь: http://www.templatemonster.com/website-templates/24014.html Скорость смены картинок должна быть меньше. Картинки будет 4, темы: - Квартиры, - Дома - Земельные участки, - Коттеджи Три из них уже видны ...