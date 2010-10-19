Доработать скрипт загрузки прайса,исправить мелочи

Веб-программированиеЗавершен3 заявки124 просмотра
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По сайту td-priboy.ru нужна доработка, сейчас используется скрипт для интеграции прайса из файла .xls/.xlsx

Что нужно:

1. Повесить ссылку на верхний баннер.

2. Поменять боковой баннер.

3. Изменить оформление в разделе "Прайсы" (увеличить шрифты, добавить ссылку "скачать прайс" для каждого прайса, фиксированная ширина колонок прайса с переносом на следующую строку, убрать один нолик после запятой в разделе "Цена").

4. Добавить в админке возможность редактирования порядка отображения прайс-листов.

5. Доработать скрипт загрузки прайса на сайт (увеличить количество колонок и если содержимое столбца для конкретного прайса пустое или его нет, то не отображать данную колонку на сайте).

6. Реализовать возможность редактирования прайса через админку с сохранением изменений в .xlsx файл, который на сайте.

Последний пункт не обязательно, зависит от цены и сроков.

Образец прайса по ссылке http://files.mail.ru/OLAVDI

Завершить нужно до понедельника.

P. S. Уважаемые фрилансеры, рассчитывайте свои силы, требуется точное соответствие заявленных и реальных сроков исполнения проекта.

13 лет назад
Spyashiy
Глеб 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$60
1 день
Александр первоклассный программист, выполнил поставленную задачу точно в оговоренный срок, ему присущи такие черты как ответственность, исполнительность, желание довести проект до логического завершения, впечатление от работы такое, будто он делает все для себя: предложил поправить ошибки и недоработки, которые сам заметил, и не потребовал за это дополнительной оплаты! Отлично разбирается во всех направлениях программирования, с которыми пришлось сталкиваться в рамках проекта. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую, в будущем не однократно буду обращаться к его услугам!
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