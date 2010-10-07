Нужно переработать XML парсер под изменившийся прайс и обновленную версию движка.
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Здравствуйте
Нужно сверстать из ПСД на vbulletin 4й версии
От вас сроки, бюджет
обязательно примеры работ
Оплата по факту или поэтапная
Отвечайте пожалуйста в проект
в личке писать не надо
Бюджет до 300 долл
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