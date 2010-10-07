Требуется написать софт под ВК

Требуется программист для доработки тикет системы. Система написана на Perl. Необходимо доработать функционал, подсоединить ICQ, Jabber, Skype по возможности + шлюзы для интеграции. Работа удаленная. Оплата сдельная. Обязательные требования: Perl, опыт работы с фреймворками, PostgreSQL + plpgslq. Навыки ...
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Срочно требуется программист с опытом разработки программ под вконтакте.
Задача не сложная, нужно написать скрипт или программу для ВКонтакте.
ТЗ расскажу при личном общении.
Пишите в личку ваши контакты, свяжусь с вами и все расскажу.
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