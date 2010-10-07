Требуется написать софт под ВК

Нужно сделать флешку по данному ТЗ. Она предназначена для отображения большой картинки на главной странице сайта на всё окно браузера. Вставлять картинки и тексты во флешку не требуется, это будет делаться отдельно. От флешки потребуется: 1. Прелоадер. 2. Загрузка ...