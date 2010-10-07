Правка парсера XML

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка83 просмотра
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Нужно переработать XML парсер под изменившийся прайс и обновленную версию движка.

13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Отличный программист. Рекомендую!!!
Выше все похвал. Три раза работаем — три раза в десяточку.
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