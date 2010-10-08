Адаптировать в ShopCMS

Нужна кнопка "Печать страницы".

Сайт www.ai-mag.ru страница контакты.

С остальными страницами проблем не возникло, т.к. они редактируются в HTML

"Контакты" - делается по другому. При попытке вставки кода кнопки - на странице вообще перестает отображаться инфорация.

Доступ к сайту не предоставлю.

Могу предоставить файл "feedback.tpl.html",

или просто жду от вас код, который вставлю самостоятельно.

Оплата webmany - момертально, как только на сайте появится кнопка.

Жду вас онлайн. icq 441335962