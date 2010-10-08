Допилка magento

Интеграция magento с chronopay - документация на гейт по запросу.

Нужно одеть на magento девять шаблонов с templatemonster

и внести мелкие правки как то вывод товаров на главную, ссылка на лайвчат, мелкие виджеты.

Цены и сроки - пожалуйста в проект.