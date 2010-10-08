Допилка magento

Здравствуйте! 1. Мне нужна система регистрации пользователей. (50.000 - 100.000 анкет) 2. Система переписки между участниками системы 3. Фото-банк + файловое хранилище 4. Платёжные системы 5. API + админ-панель для агентств. Полный бюджет делится поровну на каждую часть. Работа принимается и оплачивается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интеграция magento с chronopay - документация на гейт по запросу.
Нужно одеть на magento девять шаблонов с templatemonster
и внести мелкие правки как то вывод товаров на главную, ссылка на лайвчат, мелкие виджеты.
Цены и сроки - пожалуйста в проект.
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