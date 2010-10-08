API Яндекс.Карта. Создать карту покрытия

Требуется скрипт, который перенесет сайт с системы управления ulter suite 2.1.2 на netcat 4.1 Standart Нужно сохранить все адреса внутренних старниц (так как они в поиске присутствуют в топе) и всю структуру, тексты, картинки и т.п. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Создать карту покрытия района как на http://www.yota.ru/ru/coverage/russia/ (все как на странице один в один) и раставить адресные маркеры по району
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист или команда, способная написать аналог платежной системы Paymer под ключВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $350
1)Интеграция с 1с Управление торговлей 2)Нужно внести изменения в регистрацию: Логин при регистрации будет должен генерироваться автоматически от 00000001(имя логина) до бесконечности 3)Добавить шаблон для печати(1-я колонка наименование товара, 2-я колонка кол-во, 3-я колонка номера клиентов(логин) ...Закрыт13 лет назад
Есть несколько сайтов, с не так часто обновляемым содержимым. Нужно: 1. чтобы информация об изменениях на этих сайтах приходила, ну хотя бы на почту От вас возможные решения, стоимость, сроки 2.В дальнейшем потребуется тоже самое, но после предварительной сортировки ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Имеем: phpprobid, скрипт аукциона. Необходимо: последовательное устранение косяков и багов. доработка и создание новых функций. работа долгосрочная, при взаимопонимании - постоянная в роли технического администратора.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт http://otkudaikuda.ru/ Там есть сервисы "Как доехать" и "Схема движения транспортных средств". Реализовано на Яндекс.Картах. Задача - реализовать аналогичное! Город Пенза.Закрыт13 лет назад
Карта области, на ней надо отметить около 40 городов. При наведении мыши город подсвечивается и всплывает информация о кол-ве населения и т.д. В xml мы должны иметь возможность править инфу для каждого города, чтобы на ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Есть сайт на самописной cms(php+mysql). Нужно внести ряд НЕСЛОЖНЫХ для нормального программиста правок. http://mirprofi.com.ua Вот половина правок: 1) В новостях нет анонса, толкьо название новости и кнопка "Читать дальше". Пусть будет краткий анонс каждой новости по 3-5 строк! 2) ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужна кнопка "Печать страницы". Сайт www.ai-mag.ru страница контакты. С остальными страницами проблем не возникло, т.к. они редактируются в HTML "Контакты" - делается по другому. При попытке вставки кода кнопки - на странице вообще перестает отображаться инфорация. Доступ к сайту ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Интеграция magento с chronopay - документация на гейт по запросу. Нужно одеть на magento девять шаблонов с templatemonster и внести мелкие правки как то вывод товаров на главную, ссылка на лайвчат, мелкие виджеты. Цены и сроки - ...Закрыт13 лет назад