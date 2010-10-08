Нужен скрипт/программа.

Добрый день!

Требуется написать скрипт, или программу, такого функционала:

Программа генерирует различные имена и регистрируется на почте (например на mail.ru). Изначально мы задаем сколько нам надо аккаунтов зарегить (допустим 100) и программа регистрирует только 100 аккаунтов. По скольку при регистрации надо вводить капчу, то программа должна быть подключена к сервису анти-капча.

Так же видимо, надо предусмотреть возможность регистрации через прокси.

После регистрации 100 аккаунтов, программа должна либо в отдельном файле, либо в отдельном окне показывать логины и пароли к почте. Например denis2000 : SkjDSD32

На отдельной вкладке "подписка" - должна быть кнопка "начать подписку". При ее нажатии, программа должна заходить на определенный сайт и в поле "подписаться на новость" вставлять наши e-mail (которые она зарегила) и нажимать на кнопку "подписаться". Вот в принципе и все.

Сколько будет стоить такая программа или скрипт и сколько времени потребуется на ее реализацию? Спасибо.