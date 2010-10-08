Добавить текст в начале и конце строки

Создание Sitemap для сайта auto.svitua.net sitemap.xml - для ПС
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К исходному списку добавить текст к каждой строчке в начале и конце.
php скрипт.
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