Корректное отображение и настройка сайта на WP

$30
Веб-программированиеЗавершен4 заявки185 просмотров
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Требуется человек, хорошо знающий WP, который бы настроил корректное отображение сайта и устранил некоторые проблемы.

Сайт на Wordpress c установленной темой ClassiPress и плагином WPML Multilingual CMS.

Необходимо:

1)Настроить Гугл карту. Не отображается адрес на карте, если его написать.

2)Знаки вопроса вместо русского текста. Причём некоторые фразы публикуются на русском, некоторые нет. Локализация идёт через MO file для темы. Сделать так, чтобы показывался нормальный русский и латышский текст.

3)Разобраться с плагином WPML Multilingual CMS.

Нужно сделать следующее:

Установить флажки с верхнего правого бока в Header между «Добро пожаловать» и «Добавить объявление».

Разобраться почему пропадайет слайдер платных объявлений сверху при переключении языка на латышский и сделать так, чтобы он не пропадал.

Помочь настроить плагин так, чтобы весь сайт отображался корректно (и русская и латышская версии). Чтобы все виджеты отображались как на русском, так и на латышском языке.

13 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
konkov_pv
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель: сделал всё грамотно, проконсультировал. Во время работы делал предложения по работе сайта. Сотрудничеством остался очень доволен, буду обращаться и в будущем.
Отличный заказчик. Четко ставит задание, умно и точно реагирует на изменение условий. Качественное и приятное сотрудничество оставило только положительные впечатления. Рекомендую!