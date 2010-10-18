Корректное отображение и настройка сайта на WP

Добрый день! Необходимо натянуть дизайн на новую версию движка (2.1.0). Движок CS-Cart. Сайт - http://britishstyle.ru/ Нужно оставить дизайн главной, категорий, дизайн страницы товара оставить стандартным. Жду Ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, хорошо знающий WP, который бы настроил корректное отображение сайта и устранил некоторые проблемы.
Сайт на Wordpress c установленной темой ClassiPress и плагином WPML Multilingual CMS.
Необходимо:
1)Настроить Гугл карту. Не отображается адрес на карте, если его написать.
2)Знаки вопроса вместо русского текста. Причём некоторые фразы публикуются на русском, некоторые нет. Локализация идёт через MO file для темы. Сделать так, чтобы показывался нормальный русский и латышский текст.
3)Разобраться с плагином WPML Multilingual CMS.
Нужно сделать следующее:
Установить флажки с верхнего правого бока в Header между «Добро пожаловать» и «Добавить объявление».
Разобраться почему пропадайет слайдер платных объявлений сверху при переключении языка на латышский и сделать так, чтобы он не пропадал.
Помочь настроить плагин так, чтобы весь сайт отображался корректно (и русская и латышская версии). Чтобы все виджеты отображались как на русском, так и на латышском языке.
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