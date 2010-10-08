Flash-тур (фотография) AS2

Добрый день! Необходимо натянуть дизайн на новую версию движка (2.1.0). Движок CS-Cart. Сайт - http://britishstyle.ru/ Нужно оставить дизайн главной, категорий, дизайн страницы товара оставить стандартным. Жду Ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Как может реализовать похожий эффект?
http://docent.msk.ru/panoram/krilatskoe/
Плавное перемещение. AS2/
Уверены в в себе - оставляйте сроки и сумму.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть csv файл определенного формата (в аттаче пример). Каждая строка файла - это пост на вордпрессе. Постинг легко осуществить с помощью вот этого скрипта - http://www.charnad.com/blog/apdejt-klassa-wp-poster/ (единственное просмотреть создание кастом филдов и категорий) Нужно при постинге автоматически ...Завершен13 лет назад
- переделка каталога, категорий, вывода товаров под вид примерно как на nakolesah.ru и адаптация под будущий подбор; - расчет ширины диска в правом столбце; - подбор шин и дисков по параметрам(c определенными допущениями в указанных параметрах в ...Завершен13 лет назад
К исходному списку добавить текст к каждой строчке в начале и конце. php скрипт.Закрыт13 лет назад
- $100
Задание: написать алгоритм распределения участников соревнования на группы Инструментарий: PHP, MySQL 1. Классификация участников Данные об участниках состоят из 2х частей: статической и динамической 1.1 Статические данные об участниках К этому типу относятся такие данные, которые не меняются со ...Закрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется написать скрипт, или программу, такого функционала: Программа генерирует различные имена и регистрируется на почте (например на mail.ru). Изначально мы задаем сколько нам надо аккаунтов зарегить (допустим 100) и программа регистрирует только 100 аккаунтов. По ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется создать простенький скрипт, где можно будет вводить название улицы и номер дома, находить его на Яндекс.картах , отмечать точку и вставлять эту карту на сайт.Завершен13 лет назад
Версия 9.0 инструкция написана в тхт чтоб я сам мог установить кнопки онлайн и оффлайн есть. сроки сегодняВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется качественый КА в максимально короткие сроки, + подвесить продажу всяческих ваучеров и т/д/Закрыт13 лет назад
- $10
Здравствуйте. Необходимо организовать управляемый поддомен. Человек зарегистрировался с ником Enkvist Он заходит по ссылке enkvist.domen.com Автоматически идет редирект на domen.com?ref=enkvist При этом в браузере ссылка enkvist.domen.com Нужна консультация.Завершен13 лет назад