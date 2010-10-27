Натянуть дизайн на новую версию CS-cart

Хороший заказчик, с пониманием того, что должно быть на выходе. Договорились на нормальные сроки и о результатах спрашивал только к концу разработки, чтобы лишний раз не отвлекать. С оплатой все без проблем, сразу же после сдачи проекта. Рекомендую!