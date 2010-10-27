Натянуть дизайн на новую версию CS-cart

Веб-программированиеЗавершен4 заявки220 просмотров
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Добрый день!

Необходимо натянуть дизайн на новую версию движка (2.1.0).

Движок CS-Cart.

Сайт - http://britishstyle.ru/

Нужно оставить дизайн главной, категорий, дизайн страницы товара оставить стандартным.

Жду Ваших предложений!

13 лет назад
Rust56
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Kurama
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
$100
5 дней
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Хороший заказчик, с пониманием того, что должно быть на выходе. Договорились на нормальные сроки и о результатах спрашивал только к концу разработки, чтобы лишний раз не отвлекать. С оплатой все без проблем, сразу же после сдачи проекта. Рекомендую!
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