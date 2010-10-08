Добрый день! Необходимо натянуть дизайн на новую версию движка (2.1.0). Движок CS-Cart. Сайт - http://britishstyle.ru/ Нужно оставить дизайн главной, категорий, дизайн страницы товара оставить стандартным. Жду Ваших предложений!
Разработать простое приложение для Facebook Apps
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать простое приложение для Фейсбука на PHP/MySQL/JQuery.
Всего 3 страницы.
Срок – 3 дня. Бюджет – $70
Подробности в ICQ 577541749.
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