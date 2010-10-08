Перл скрипт

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Нужен перл скрипт что б работал под activeperl что берет данные из файлов и добавит в хтмл страницы .

13 лет назад
24lance
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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