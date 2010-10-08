Подключить каталоги запчастей на сайт

Добрый день! Требуется написать скрипт, или программу, такого функционала: Программа генерирует различные имена и регистрируется на почте (например на mail.ru). Изначально мы задаем сколько нам надо аккаунтов зарегить (допустим 100) и программа регистрирует только 100 аккаунтов. По ...