Настройка скрипта

Добрый день! Необходимо натянуть дизайн на новую версию движка (2.1.0). Движок CS-Cart. Сайт - http://britishstyle.ru/ Нужно оставить дизайн главной, категорий, дизайн страницы товара оставить стандартным. Жду Ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установка модуля аккаунтов
Настройка опции обновлении
опции жалобы добавить причину жалобы.
Добавить ссылку на добавление видео
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо перенести сайт с самописного движка на DLE, шаблон я дам, но нужно будет интегрировать в него пару скриптов. На сайте есть форум но непосредственно в сайт он не интегрирован, так что будет достаточно поставить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Вводная. Joomla + Virtuemart. Задача. Соответственно мне нужен результат - включающий в себя возможность заливать на мой сайт информацию о товарах, как с прайсов, так и через парсер других сайтов, а так же экспорт для закачки в яндекс.директ. Процесс. Импорт, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется человек, хорошо знающий WP, который бы настроил корректное отображение сайта и устранил некоторые проблемы. Сайт на Wordpress c установленной темой ClassiPress и плагином WPML Multilingual CMS. Необходимо: 1)Настроить Гугл карту. Не отображается адрес на карте, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $70
Нужно разработать простое приложение для Фейсбука на PHP/MySQL/JQuery. Всего 3 страницы. Срок – 3 дня. Бюджет – $70 Подробности в ICQ 577541749.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
САбж. Сами каталоги надо где-то взять. Лучше если у вас есть опыт работы с ними... Требуются все основные иномарки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен перл скрипт что б работал под activeperl что берет данные из файлов и добавит в хтмл страницы .Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую. Как может реализовать похожий эффект? http://docent.msk.ru/panoram/krilatskoe/ Плавное перемещение. AS2/ Уверены в в себе - оставляйте сроки и сумму. Спасибо.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть csv файл определенного формата (в аттаче пример). Каждая строка файла - это пост на вордпрессе. Постинг легко осуществить с помощью вот этого скрипта - http://www.charnad.com/blog/apdejt-klassa-wp-poster/ (единственное просмотреть создание кастом филдов и категорий) Нужно при постинге автоматически ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
К исходному списку добавить текст к каждой строчке в начале и конце. php скрипт.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад