Перенос сайта с самописа на DLE

Необходимо перенести сайт с самописного движка на DLE, шаблон я дам, но нужно будет интегрировать в него пару скриптов.

На сайте есть форум но непосредственно в сайт он не интегрирован, так что будет достаточно поставить ссылку с нового на форум.

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