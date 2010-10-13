Мини-парсер с Яндекс.Маркет в ShopCMS

Веб-программированиеЗавершен7 заявок218 просмотров
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Задача проста: есть магазин на ShopCMS, ассортимент - шины, около 1000позиций, необходимо написать парсер, который перегонит описания с картинками из Яндекс.Маркет в базу магазина.

13 лет назад
w221
39 летИталия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
WSDLab
Иван 
73 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
30 отзывов(-1)
13 лет назад
$50
1 день
Сергей выполнил всю работу в срок, сделал все очень качественно, сотрудничеством доволен - лучший веб-программист из тех, что я использовал по фрилансу. Взял на другие проекты и всем рекомендую!
Отличный заказчик. Поставил четкую задачу, разъяснил, что и как хочет получить. Оплату произвел в полном объеме и своевременно. В общем рекомендую.
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