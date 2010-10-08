Плагин/Приложение-помощник к веб-сайту

Наша фирма занимаюсь подбором и поиском автомобилей США, в страны СНГ

Объясню принцип:

Клиенты присылают на электронную почту запрос по поводу автомобиля. Я захожу на сайт аукциона, ищу нужный вариант, потом составляю что-то вроде бланка в почтовой программе и отправляю клиенту.

В письме указываю: марку автомобиля, модель, год, пробег и тд, прикрепляю фотографии.

Похожая процедура при загрузки на сайт нашей фирмы, только там загружаем все данные в админку.

Теперь о том, что нужно сделать.

Программу-помощника в виде плагина Fire Fox или то, что еще может реализовать эту идею.

Необходимо чтобы это плагин брал данные (год, пробег, фотографии и тд) со страниц аукциона и копировал их.

Нам же остается только немного подкорректировать данные (если необходимо) и отправить на email клиента

Также нужна функция, при нажатии на которую необходимые данные будут копироваться на наш сайт.

Это намного ускорит процесс подборки автомобилей для клиентов и постоянного пополнения базы нашего сайта.