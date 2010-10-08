Плагин/Приложение-помощник к веб-сайту

Требуется написать Скрипт Поиска + Сортировка 1)Примерный вид поиска должен быть как тут http://spy.picnics.ru/ 2)Сделать на js не которые части поиска 3)Оплата после всей работы 4)структуру бд представлю после выбора исполнителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша фирма занимаюсь подбором и поиском автомобилей США, в страны СНГ
Объясню принцип:
Клиенты присылают на электронную почту запрос по поводу автомобиля. Я захожу на сайт аукциона, ищу нужный вариант, потом составляю что-то вроде бланка в почтовой программе и отправляю клиенту.
В письме указываю: марку автомобиля, модель, год, пробег и тд, прикрепляю фотографии.
Похожая процедура при загрузки на сайт нашей фирмы, только там загружаем все данные в админку.
Теперь о том, что нужно сделать.
Программу-помощника в виде плагина Fire Fox или то, что еще может реализовать эту идею.
Необходимо чтобы это плагин брал данные (год, пробег, фотографии и тд) со страниц аукциона и копировал их.
Нам же остается только немного подкорректировать данные (если необходимо) и отправить на email клиента
Также нужна функция, при нажатии на которую необходимые данные будут копироваться на наш сайт.
Это намного ускорит процесс подборки автомобилей для клиентов и постоянного пополнения базы нашего сайта.
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