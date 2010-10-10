Доработка/кастомизация шаблона WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Есть свободно распространяемый WordPress шаблон от Гудвина, который называется Emulator http://www.goodwinpress.ru/?p=196

Надо сделать следующее:

1. Автопрокрутка слайдера. Через каждые ~5...7 сек грузится новая (следующая по списку) картинка с анонсом. В идеале, анонс должен появляться с задержкой ~2 сек по сравнению с картинкой.

2. Случайный выбор фона. В замен темно-серого фона вверху страницы (верхние 265пк) при загрузке новой страницы вставляется случайно выбранная картинка, зацикленная по ширине. Лого сайта и верхняя строчка выбора рубрик ложатся поверх картинки фона.

3. Клеточки с привилегированными рубриками (в середине правого столбца) должны поддерживать более длинные заголовки постов. Надо уменьшить шрифт, уменьшить межстрочный интервал, увеличить высоту клеток...

4. Подредактировать CSS, чтобы названия постов не были прописаны всеми заглавными буквами.

Определяете цену Вы.

Оплата банковским переводом, Яндекс-деньгами, наличкой в Москве.

Если п.1 крайне тяжел для реализации, можно указать цену без него, обязательно об этом написав.

WordPress
13 лет назад
Pryanishnikov
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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