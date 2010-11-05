Платная регистрация на joomla

Нужно в короткий срок - несколько часов сделать таблицу - Расписание Тренингов, с 4 типами фильтров. CMS Joomla, портал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создается сайт диспетчер грузов, нужен компонент платной регистрация на joomla.
Чтобы человек зарегистрировался, например как ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ , заполнил анкету о себе, и чтобы смог пользоваться сервесом (добавлять объявления, просматривать контактную информацию других объявлений) оплатил за месяц вперед по смс или через СберБанк. (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и год)
Тоже самое для ПЕРЕВОЗЧИКА.
Эти объявления могут просматривать любые гости сайта, каторые на зарегистрировались, а контактная информация владельца давшего объявления была скрыта, захотел посмотреть контакты, зарегался, оплатил.
Аналоги сайтов:
Более подробно о проекте в личку.
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