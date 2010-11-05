Платная регистрация на joomla

Создается сайт диспетчер грузов, нужен компонент платной регистрация на joomla.

Чтобы человек зарегистрировался, например как ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ , заполнил анкету о себе, и чтобы смог пользоваться сервесом (добавлять объявления, просматривать контактную информацию других объявлений) оплатил за месяц вперед по смс или через СберБанк. (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и год)

Тоже самое для ПЕРЕВОЗЧИКА.

Эти объявления могут просматривать любые гости сайта, каторые на зарегистрировались, а контактная информация владельца давшего объявления была скрыта, захотел посмотреть контакты, зарегался, оплатил.

Аналоги сайтов:

http://www.avtodispetcher.ru/

http://vird.ru/payment.php

Более подробно о проекте в личку.