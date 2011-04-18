arlexs

Фролов arlexs

 
31 годРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка модуля или написание нового.

    Здравствуйте, будет сайт однастраничный с формой заявки, задача в следующим: модуль для формы думаю SimpleForm2 Должна быть возможность, чтобы я мог самостоятельно вводить и менять адрес для отправки заявок. - должна быть возможность ввести сразу до 8 ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать Landing Page с системой управления

    Добрый вечер! Нужно сделать одностраничник "Landing Page" с простой и понятной cms (для примера есть cms, могу предоставить) Для примера http://osbu.ru/ http://xn--80aaac2ajvniaklbmfq4a5j.xn--p1ai/ http://xn--80aaae0actlju5bya7cxcr.xn--p1ai/ Дизайн будет мой Важно 1. настраиваемая цветовая гамма сайта (кнопки, фон и т.д.) 2. Шаблон сайта должен ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на joomla 2.5

    Здравствуйте, есть сайт тематика свадебная, и есть аналог этого сайта http://svadba-msk.ru , нужно сделать похожее дополнение, а именно: 1.Каталог организаций с возможностью выделения объявления (через админку) Пример: http://svadba-msk.ru/cat/photo/ 2.Авторзация авторизация с профилем пользователя, с контактными данными 3.Фотогалерея Сделать так чтобы зарегистрировавшиеся ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавление фото пользователями на joomla

    Здравствуйте, нужно сделать на сайте joomla так чтобы пользователи могли зарегистрироваться и выставить свои фотографии на сайте. Пример: http://svadba-msk.ru/photos/ тематика сайта тоже свадебная. Жду Ваших предложений!

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Онлайн бронирование joomla с возможностью оплаты

    Здравствуйте, есть сайт http://www.raftpremier.ru/bron.html База отдыха,форма бронирования там простая, обычная форма которая пиходин на емайл при заполнении. Нужно сделать возможность оплачивать катеджи (их всего 4 вида, а значит и позиции будет 4) картами Visa и ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать компонент Joomla 1.5 CallBack

    $50

    Нужно доработать компанент joomla CallBack http://cmschoose.com/joomla/modules/callback157-obratniy-zvonok-dlya-joomla.html Что именно нужно: убрать поле "удобное время звонка" и добавить 2 поля: "Email"(сделать обязательным полем) и "Комментарий" (не обязательное поле)

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать многоуровневую партнерскую программу

    Требуется сделать многоуровневую партнерскую программу. Всего уровней 6 (лучше всего сделать так чтобы можно было добавлять удалять уровни), нужно сделать так: - на первом уровне один % выплат( скажем 30%) - на втором и последующим другой % ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить шаблон и сделать поправки на сайте

    Здравствуйте! Есть сайт http://kupiflaer.ru/ (коллективные покупки) Скрипт http://grouponclone.org.ua/ Есть дизайн, его нужно сверстать и подцепить к данному скрипту. И сделать некоторые поправки в скрипте: 1.Подключить русскую систему оплаты, нужно несколько вариантов. 2. Упростить сайт(подробнее в личку)

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подключить шаблон и сделать поправки на сайте

    Здравствуйте! Есть сайт http://kupiflaer.ru/ (коллективные покупки) Скрипт http://grouponclone.org.ua/ Есть дизайн, его нужно сверстать и подцепить к данному скрипту. И сделать некоторые поправки в скрипте: 1.Подключить русскую систему оплаты, нужно несколько вариантов. 2. Упростить сайт(подробнее в личку)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Платная регистрация на сайте

    Нужен компонент для платной регистрации на сайте joomla через смс(можно еще WM и Яндекс.деньги). Описание: Человек(гость) может видеть доску объявлений, доска в виде таблицы, два раздела ГРУЗ и ТРАНСПОРТ. но человек(гость) не может видеть контакты и добавлять ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Платная регистрация на joomla

    $100

    Создается сайт диспетчер грузов, нужен компонент платной регистрация на joomla. Чтобы человек зарегистрировался, например как ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ , заполнил анкету о себе, и чтобы смог пользоваться сервесом (добавлять объявления, просматривать контактную информацию других объявлений) оплатил за месяц ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
masia_777
Макс 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Выбор варианта товара на CMS Simpla
Прекрасный заказчик
Спасибо, сделал все качественно и быстро)
Ответный отзыв
volkov84
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
$210
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта на joomla 2.5
Работал с Артёмом. Задачи поставлены чётко, на любые вопросы отвечает быстро. Оплата своевременно. Советую данного заказчика. буду сотрудничать дальше!
Константин помог мне с программной частью моего сайта. За что ему огромное спасибо. Все был сделано качественно и в срок. Порадовал профессиональный подход и мгновенное понимание сути задачи. Цены на услуги вполне разумные.
Ответный отзыв
r_alex_b
Алексей 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработать компонент Joomla 1.5 CallBack
Предоставил чёткое задание, оговоренную сумму выплатил. Приятно было иметь дело.
Сделал работу качественно и быстро, без косяков и недочетов))
Ответный отзыв
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Платная регистрация на joomla
Очень хороший заказчик. Оговоренную сумму выплатил в полном объёме. Задание было предоставлено в чётком и понятном виде. Рекомендую для сотрудничества.
Огромное СПАСИБО за работу.Работа выполнена качественно и быстро))
Ответный отзыв