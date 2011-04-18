Добрый день, нужно перевести логотип в кревые в кореле! Ваги сроки и цена
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, будет сайт однастраничный с формой заявки, задача в следующим: модуль для формы думаю SimpleForm2 Должна быть возможность, чтобы я мог самостоятельно вводить и менять адрес для отправки заявок. - должна быть возможность ввести сразу до 8 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер! Нужно сделать одностраничник "Landing Page" с простой и понятной cms (для примера есть cms, могу предоставить) Для примера http://osbu.ru/ http://xn--80aaac2ajvniaklbmfq4a5j.xn--p1ai/ http://xn--80aaae0actlju5bya7cxcr.xn--p1ai/ Дизайн будет мой Важно 1. настраиваемая цветовая гамма сайта (кнопки, фон и т.д.) 2. Шаблон сайта должен ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, есть сайт тематика свадебная, и есть аналог этого сайта http://svadba-msk.ru , нужно сделать похожее дополнение, а именно: 1.Каталог организаций с возможностью выделения объявления (через админку) Пример: http://svadba-msk.ru/cat/photo/ 2.Авторзация авторизация с профилем пользователя, с контактными данными 3.Фотогалерея Сделать так чтобы зарегистрировавшиеся ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать на сайте joomla так чтобы пользователи могли зарегистрироваться и выставить свои фотографии на сайте. Пример: http://svadba-msk.ru/photos/ тематика сайта тоже свадебная. Жду Ваших предложений!Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, есть сайт http://www.raftpremier.ru/bron.html База отдыха,форма бронирования там простая, обычная форма которая пиходин на емайл при заполнении. Нужно сделать возможность оплачивать катеджи (их всего 4 вида, а значит и позиции будет 4) картами Visa и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно доработать Simpla, т.е. сделать к каждому товару 2 варианта выбора товаров, это "Цвет" и "Размер" но цена при этом одна на товар!Завершен11 лет назад
- $50
Нужно доработать компанент joomla CallBack http://cmschoose.com/joomla/modules/callback157-obratniy-zvonok-dlya-joomla.html Что именно нужно: убрать поле "удобное время звонка" и добавить 2 поля: "Email"(сделать обязательным полем) и "Комментарий" (не обязательное поле)Завершен11 лет назад
Требуется сделать многоуровневую партнерскую программу. Всего уровней 6 (лучше всего сделать так чтобы можно было добавлять удалять уровни), нужно сделать так: - на первом уровне один % выплат( скажем 30%) - на втором и последующим другой % ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт http://kupiflaer.ru/ (коллективные покупки) Скрипт http://grouponclone.org.ua/ Есть дизайн, его нужно сверстать и подцепить к данному скрипту. И сделать некоторые поправки в скрипте: 1.Подключить русскую систему оплаты, нужно несколько вариантов. 2. Упростить сайт(подробнее в личку)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт http://kupiflaer.ru/ (коллективные покупки) Скрипт http://grouponclone.org.ua/ Есть дизайн, его нужно сверстать и подцепить к данному скрипту. И сделать некоторые поправки в скрипте: 1.Подключить русскую систему оплаты, нужно несколько вариантов. 2. Упростить сайт(подробнее в личку)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен компонент для платной регистрации на сайте joomla через смс(можно еще WM и Яндекс.деньги). Описание: Человек(гость) может видеть доску объявлений, доска в виде таблицы, два раздела ГРУЗ и ТРАНСПОРТ. но человек(гость) не может видеть контакты и добавлять ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Создается сайт диспетчер грузов, нужен компонент платной регистрация на joomla. Чтобы человек зарегистрировался, например как ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ , заполнил анкету о себе, и чтобы смог пользоваться сервесом (добавлять объявления, просматривать контактную информацию других объявлений) оплатил за месяц ...Завершен13 лет назад