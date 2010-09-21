Сайт на CMS DataLife Engine v.9.0

Сайт без СМС, только на файлах и на пхп-вставках. Объем - порядка 1000 книг Дизайн - растяжимый. Шрифты должны быть масшабируемые ТЗ - в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист для создания новостного сайта на DataLife Engine v.9.0 - установка, настройка, возможно привлечение дизайнера для привязки оригинального дизайна. Желателен опыт - если есть - указывайте сайты на этом движке.
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