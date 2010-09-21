Сайт на CMS DataLife Engine v.9.0

Здравствуйте! Нужно создать интернет-магазин, оформить его по всем пожеланиям заказчика (то есть, меня) и постоянно поддерживать. Наполнять товарами пока не нужно. Интересует стоимость таких работ. К выбранному исполнителю обращусь сама. Всем спасибо!