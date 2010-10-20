Простой ИМ сотовых телефонов + оптимизация

$500
Сайты «под ключ»Завершен4 заявки267 просмотров
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Требуется простой интернет магазин для сотовых телефонов

с крупными фото телефонов

как http://www.kupi-sotoviy.ru

дизайн яркий .gif flash

+ поисковая оптимизация сайта под ключевые запросы

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13 лет назад
kinostudia
Дмитрий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
AleksRF
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$445
19 дней
Алексей как исполнитель молодец! Сделал все что просил по интернет магазину четко и быстро все изменения которые я говорил тут же менялись, всегда на связи, не куда не пропадает, прекрасно знает СМС, отлично справился с интернет магазинам и СЕО оптимизацией его. На данный момент один из лучших исполнителей. С таким человеком работать одна приятность!
Вначале Дмитрий Cоколов как Заказчик произвел положительное впечатление - быстро решал все вопросы, внес аванс, но как только сайт был сделан и перенесен на его хостинг начал рассказывать истории о том что глючил платежный терминал и пр., а также закрыл мне все доступы к сайту и БД В Итоге сайт реализован и работает тут china-mobi.ru уже 9 дней как истек срок оплаты, Как выяснилось Дмитрий Посредник и реальный заказчик говорит что оплатил Дмитрию всю работу, Договоренной оплаты от Дмитрия не поступило, Он не отвечает в icq и на бирже, хотя и регулярно заходит. Сразу после отзыва Дмитрий решил ответить мне и постарался уладить вопрос. Срок решения установлен 5 ноявря.
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