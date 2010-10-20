Простой ИМ сотовых телефонов + оптимизация

Алексей как исполнитель молодец! Сделал все что просил по интернет магазину четко и быстро все изменения которые я говорил тут же менялись, всегда на связи, не куда не пропадает, прекрасно знает СМС, отлично справился с интернет магазинам и СЕО оптимизацией его. На данный момент один из лучших исполнителей. С таким человеком работать одна приятность!