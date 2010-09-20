Создать корпоративный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт35 заявок411 просмотров
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Требуется создание корпоративного сайта аналогия asstra.com.ua. Новый сайт с информацией о Асстра Логистик.

Рассматриваются кандидаты после предоставления портфолио и шаблонов для сайта данного профиля.

13 лет назад
gol1011
Олег 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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