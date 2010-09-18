Создание сайта доски объявлений

Доска объявлений по продаже группы товаров в автомобильной тематике с возможностью добавления новых предложений зарегистрированными и нет пользователями.

Типовой набор функций доски объявлений типа slando, olx. Различия, в сущности, в форме расширенного поиска, вложенности подгрупп.

Структура и дизайн доски:

Дизайн: простой, легкий. Концепция в приведенных набросках, цвета и формы условны, дизайн требует доработки. Креативные идеи приветствуются. Варианты дизайна к обсуждению перед «натяжкой». Графики минимум, как на раскрученных досках.

Главная страница :

Меню горизонтальное в верхней части сайта: «Ваш регион», выбор другого региона.

Лого

Левый сайдбар: Базовое меню – «добавить объявление, вход, регистрация, переход к избранным объявлениям» , быстрый выбор города, блок демонстрации выделенных объявлений из конкретной категории - автоматические выделяемые объявления через билинг или непосредственно через панель администратора. Ниже, возможность вставки произвольных блоков – «Полезное инфо», «Публикации» и т.д.

Контент:

Краткий поиск, автоматические выделяемые объявления (только конкретные группы) через билинг или непосредственно через панель администратора. Блок - Выбор группы товаров – базовые. Ниже, возможность вставки произвольных блоков – «Полезное инфо», «Публикации» и т.д.

Динамические меню внизу каждой страницы с возможностью добавления стат.страниц : описание работы, пользовательское соглашение, о нас и пр. RSS. Счетчики.

Страница вывода объявлений.

Левый сайдбар: Базовое меню – «добавить объявление, вход, регистрация, переход к избранным объявлениям» , быстрый выбор города, блок демонстрации выделенных объявлений из конкретной подкатегории конкретной категории - автоматические выделяемые объявления через билинг или непосредственно через панель администратора. Ниже, возможность вставки произвольных блоков – «Полезное инфо», «Публикации» и т.д.

Контент:

Сверху фильтр объявлений по критериям. Блок вывода рекламных ссылок. Листинг объявлений (желательно с возможностью выбора количества 20-50-100, возможность установки количества по умолчанию из административной панели). Нижний блок рекламы. Переход к следующим страницам.

Левый сайдбар – базовый блок. Ниже, блок перехода в другие подкатегории в текущей категории в рабочем регионе. Ниже блок активных тегов данной подкатегории, желательно, с количеством упоминаний . Переход по ссылкам тегов – ищет объявления в рабочем регионе.

Остальное в графических набросках, ничего сверхестественного.

Страница перехода в подкатегории. Выбор под-подкатегории на той же странице или с переходом на следующую.

Страница расширенного поиска.

Страница добавления, редактирования объявлений.

Страница избранных объявлений и т.д.

Графические наброски предоставлю.

Любые группы и категории, указываемые на страницах, являются активными ссылками с возможностью перехода в соответствующие разделы в выбранном регионе. Подкатегории есть связанные и нет.

Информеры валют и погоды – с возможность выбора места положения и включения выключения на разных страницах.

Возможность добавления произвольного блока со своим содержимым в левый сайдбар, поле контента. Код опциональный с учетом дальнейшего роста нагрузок.

По деталям, в ходе работы над доской. Логотип-набросок, требуется адаптация к шаблону. Подкатегорий очень много может быть, потребуется помощь или интерфейс для быстрого их создания.

При нормальной, хорошей реализации функционала и сроках выполнения будем работать и далее. Есть другие проекты. Так же потребуется развитие и поддержка данного сайта.

Наличие портфолио с примерами приветствуется. Примеры только наглядные с переходом по ссылкам, архивы не присылайте. Спасибо.

Оплата следующим порядком.

2000 рублей на начало работ

6000 рублей по готовности структурного скелета сайта. С демонстрацией.

7000 рублей по завершении работ и отладке

Сроки – до 20 дней.

На форуме searchengines с 2004 года.