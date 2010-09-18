Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков. Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, ...
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Нужен простой сайт на тему музыкальный портал. Нужно сделать функционировавший сайт со всеми разделами и демонстрирующем контентом.
Требуется: создать простенький сайт на CMF DLE 9.0 с адаптированным под него шаблоном и всеми нужными модулями.
Функционал:
галерея(flash, jQuery) - с возможностью разделов, возможность добавления файла в зависимости от прав пользователя. вывод 3-4 фото на главную рандомом.
видеоплеер - с возможностью вставки кода с ютуба, работоспособность на любых страницах сайта. воспроизведение видео из заданной категории в опциях.
аудиоплеер - воспроизведение мп3, wma, расположен на главной странице с функцией рандома воспроизводимых песен. воспроизведение треков на любой страницу, при помощи вставки кода.
новостной блок - 8-10 записей на страницу из разделов по дате убывания. возможность добавить новость с главной страницы, которая идет на модерацию. возможность прикладывать превью к статье(обтекание текста по левому краю)
блок "важный новости" пример http://awars.net/ "последние новости" аналог.
форум - вывод последних тем с форума.
онлайн блок - список пользователей находящихся онлайн.
рейтинг статей.
rss подписка.
рекламные блоки.
редирект внешних ссылок из статей, форума,внутренних не нужен.
возможность добавление мп3 файла при добавлении статьи, который будет проигрываться при помощи аудиоплеера.
модуль обмена ссылками.
вставка всех необходимых ббкодов, чтоб всем функционалом мог пользоваться любой пользователь при добавление статьи.
пожалуй самый важный на данный момент функционал. ну и + что еще разработчик может добавить от себя.
Структура разделов: сайт будет относится ко всем направлениям музыкальной индустрии - создать структуру разделов, удобный навигатор рызделов.
Выпадающее, горизонтальное навигационное меню.
Что касается дизайна, предоставляю разработчику выбор любого скина, адаптированного под DLE 9.0
Обязательно в светлых тонах, в музыкальном направление.
Все выше описанное находится в бесплатном распространение ру-сети. От вас требуется собрать это все и настроить. Поэтому цена небольшая.
Срок - до 2-ух недель.
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