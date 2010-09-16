Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков. Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, ...
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Сайт визитка производственной компании.
Бюджет от 250USD в зависимости от опыта исполнителя.
Основная аудитория:
а) отечественные и иностранные поставщики.
б) специалисты по закупкам предприятий автомобильной промышленности РФ.
Тематика - автомобильные комплектующие.
Создать и наполнить данными, которые мы отправим выбранному исполнителю.
Основные требования - современный дизайн, дружественная пользователю система управления.
Возможность самостоятельно добавлять у убирать разделы на сайте.
Двуязычный сайт.
Цели – показать нашу надежность поставщикам (крупные производители, которые должны будут вложиться в разработку продукции для нас за свой счет) и потенциальным покупателем (автозаводы в РФ, возможно оптовые покупатели запчастей).
Имиджевый проект.
Пусть данных будет мало, но они должны быть очень четкие показательные.
Характеристика компании в приложении.
Логотип в характеристике.
На сайте в обязательном порядке выкладываем:
1. Форму для контактов. Адрес организации
2. Описание компании
3. Информацию о производимой продукции (бензобаки, адсорберы) – мы планируем продавать данную продукцию на автозаводы. Описание продукции, технические характеристики
4. Информацию о партнерах – логотипы + текст (текста может и не быть).
5. Фотографии производства, сертификаты
8. Список закупок (мы постоянно в поиске новых поставщиков)
9. Поле с логином и паролем для входа в собственную информационную систему(планируется в будущем, надо зарезервировать место).
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