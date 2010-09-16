Сайт визитка производственной компании.

Бюджет от 250USD в зависимости от опыта исполнителя.

Основная аудитория:

а) отечественные и иностранные поставщики.

б) специалисты по закупкам предприятий автомобильной промышленности РФ.

Тематика - автомобильные комплектующие.

Создать и наполнить данными, которые мы отправим выбранному исполнителю.

Основные требования - современный дизайн, дружественная пользователю система управления.

Возможность самостоятельно добавлять у убирать разделы на сайте.

Двуязычный сайт.

Цели – показать нашу надежность поставщикам (крупные производители, которые должны будут вложиться в разработку продукции для нас за свой счет) и потенциальным покупателем (автозаводы в РФ, возможно оптовые покупатели запчастей).

Имиджевый проект.

Пусть данных будет мало, но они должны быть очень четкие показательные.

Характеристика компании в приложении.

Логотип в характеристике.

На сайте в обязательном порядке выкладываем:

1. Форму для контактов. Адрес организации

2. Описание компании

3. Информацию о производимой продукции (бензобаки, адсорберы) – мы планируем продавать данную продукцию на автозаводы. Описание продукции, технические характеристики

4. Информацию о партнерах – логотипы + текст (текста может и не быть).

5. Фотографии производства, сертификаты

8. Список закупок (мы постоянно в поиске новых поставщиков)

9. Поле с логином и паролем для входа в собственную информационную систему(планируется в будущем, надо зарезервировать место).