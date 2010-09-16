Необходимо создать информационный сайт где будет расположена информация о продаже объектов недвижимости. Особенности:

1. Загрузка и выгрузка данных в формате exel, либо другом формате. Чтобы можно было оперативно обновлять информацию о продаваемых объектах недвижимости в одном файле, который далее будет закидываться в базу сайта.

2. Необходимо предусмотреть чтобы одновременно с этим файлом можно было закидывать фотографии, а ссылка на эти фотографии была в файле.

3. Была возможность добавлять информацию об объектах недвижимости как через админку так и зарегистрированным пользователям с фотографиями.

4. Информация об объектах недвижимости в табличной форме. Вверху таблицы фильтр по столбцам.

5. Наличие форума.

6. Наличие FAQ