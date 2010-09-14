Разработка социального портала nashpozitiv.ru

Доброго времени!

Ищем специалистов для разработки портала www.nashpozitiv.ru

Направленность портала: социальная, патриотическая, с позитивным уклоном.

Основная аудитория: позитивные и не равнодушные люди.

Цель: социальная поддержка населения, развитие и обучение, автономное финансирование процессов и проектов портала.

Демо ролик проводимых ранее акций files.mail.ru/FRZNQU

На данный момент команде нужен программист, дизайнер, верстальщик, оптимизатор.

Решено делать портал на приложение с использованием Zend Framework.

Оплата специалистам за выполненную работу по договоренности. Желательно заключение договора и оплата с расчетного счета, но возможны и другие варианты.

Также мы ждем помощи добровольцев в становлении и последующей жизни проекта.

Работа добровольца не оплачивается, но отмечается и поощряется по мере возможности (подробности на портале).

Данное сообщение публиковалось www.free-lance.ru/project...

Приятно были удивлены – был найден доброволец.

Пожалуйста указывайте в какой мере вы готовы участвовать в проекте, а так же Вашу цену за работу.

Подробности в ТЗ. О готовности пишите на почту [email protected].

В добрый час! И Добрый Путь!