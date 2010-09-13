Создание сайта под ключ на DRUPAL с jquery

$500
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок187 просмотров
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Основные требования

1. Подбор приятного для клиента шаблона (http://drupal.org/project/Themes) и его кастомизация по желанию заказчика.

2. Установка правильной сборки Друпала со всеми дополнительными модулями, которые понядобятся при разработке.

Рекомендую Acqua или PressFlow, а не дистрибутив ядра с Drupal.org

3. Настройка модуля image gallery и структуры категорий для него, лайтбокс для просмотра увеличенных изображений, настройки пресетов для автоматичеких миниатюр.

желательно как здесь http://adg.funnelstaging.com/healthcare

4. Настройка административной части с визуальным редактором, улучшение юзабилити форм, настройка пермишенов для рабочего админа,

настройка фильтров.

5. Сбор и настройка SEO модулей (xmlsitemap, nodewords etc.).

6. Страница контактов с контактной формой и капчей + интеграция с gmail.

7. Настройка красивого слайдшоу на главной странице (например, как здесь http://adg.funnelstaging.com/).

в зависимости от потребностей гибкости администрирования.

8. Вбивка контента в готовый сайт.

9. Настройка кеширования и оптимизация работы модулей и скорости работы сайта

10. Перенос сайта на сервер клиента, изменение и проеврка настроек, тестирование функционала.

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skype: pm_ilya

DrupaljQuery
13 лет назад
Crimean
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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