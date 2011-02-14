Сайт-каталог продукции

$800
Сайты «под ключ»Завершен34 заявки439 просмотров
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Необходимо разработать сайт, нечто вроде интернет магазина по электротехническим товарам, т.е. должен быть рубрикатор, поиск, отсеивание и нахождение конкретно выбранного продукта. Возможность сравнения продуктов различных брендов! Сайт, сам по себе, продавать не будет, на нем будет располагаться техническая информация и возможность выбора необходимого товара.

В каталоге будет много продуктов, все их характеристики различаются, нужно, чтоб скрипты автоматически выдавали по запросу "приблизительно подходящие" товары. PHP + MySQL

Наполнение базы не требуется. Ваши варианты, на чем лучше сделать и в какие сроки, ориентировочную цену тоже прошу указывать. ТЗ в данный момент пишется, скоро можно будет уточнить..

13 лет назад
dede
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$730
40 дней
Очень доволен работой! Работа была выполнена "с нуля", без ТЗ, без четкого плана и постоянно давались какие-то изменения и добавки. Тем не менее, сайт полностью функционирует, все пожелания учтены. Изменения вносились четко, быстро и, главное, с пониманием. + Был создан парсер, собравший очень много нужной инфы за кратчайшие сроки и в нужном порядке. Спасибо огромное! Обязательно еще буду обращаться к этому человеку!
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