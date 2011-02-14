Сайт-каталог продукции

Необходимо разработать сайт, нечто вроде интернет магазина по электротехническим товарам, т.е. должен быть рубрикатор, поиск, отсеивание и нахождение конкретно выбранного продукта. Возможность сравнения продуктов различных брендов! Сайт, сам по себе, продавать не будет, на нем будет располагаться техническая информация и возможность выбора необходимого товара.

В каталоге будет много продуктов, все их характеристики различаются, нужно, чтоб скрипты автоматически выдавали по запросу "приблизительно подходящие" товары. PHP + MySQL

Наполнение базы не требуется. Ваши варианты, на чем лучше сделать и в какие сроки, ориентировочную цену тоже прошу указывать. ТЗ в данный момент пишется, скоро можно будет уточнить..