Небольшой компании требуется создать сайт на Drupal. Мы ищем исполнителя, который сможет придумать дизайн сайта и воплотить его в виде страниц с текстовым и графическим наполнением. На сайте не будет скриптов и других сложных элементов, только текст и графика.

В случае, если наш опыт работы с исполнителем окажется успешным, то мы готовы к долгосрочному сотрудничеству по поддержке сайта.

Несмотря на очевидные преимущества дистанционной работы, мы предпочитаем работу с исполнителем "лицом к лицу", поэтому в первую очередь приветствуем исполнителей, готовых встречаться с заказчиком в Москве.