Требуется создать сайт на Drupal

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок185 просмотров
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Небольшой компании требуется создать сайт на Drupal. Мы ищем исполнителя, который сможет придумать дизайн сайта и воплотить его в виде страниц с текстовым и графическим наполнением. На сайте не будет скриптов и других сложных элементов, только текст и графика.

В случае, если наш опыт работы с исполнителем окажется успешным, то мы готовы к долгосрочному сотрудничеству по поддержке сайта.

Несмотря на очевидные преимущества дистанционной работы, мы предпочитаем работу с исполнителем "лицом к лицу", поэтому в первую очередь приветствуем исполнителей, готовых встречаться с заказчиком в Москве.

Drupal
13 лет назад
tlmc
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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