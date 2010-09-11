Сделать сайт

Сделать дизайн сайта, логоттп и фирменные цвета предоставляет заказчик.

В сайте 4 пунктов меню: главная, акции, контакты, услуги

Обновляемо из всего этого должен быть только раздел "акции".

Задача: сделать диз в псд, сверстать в html, прикрутить двиг и выложить все на хостинг заказчика.

Срок до потнедельника. Сдача в воскресенье вечером.