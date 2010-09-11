Интернет-магазин на Ruby on Rails.

Требуется сайт - визитка (под ключ), без использования CMS, в виде html, (5-10 ) страниц тему я укажу. Тексты всех страниц копипаст-рерайт. Дизайн - на ваше усмотрение но по теме сайта (без придирок с моей стороны). Как ...