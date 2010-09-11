Интернет-магазин на Ruby on Rails.

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок328 просмотров
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Нужно разработать интернет магазин на Ruby on Rails.

Также нужен уникальный качественный дизайн и помощь с раскруткой.

13 лет назад
telichkoviktor
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
baranovoleg
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$9
10 дней
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