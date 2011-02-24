Создание сайта страховой тематики с нуля

Сайты «под ключ»Завершен24 заявки601 просмотр
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Требуется создать сайт страховой тематики. За примерный ориентир можно принять www.mirkasko.ru.

Основные требуемые моменты:

- возможность расчета стоимости страховки КАСКО онлайн по 6-8 компаниям

- разработать дизайн

- возможность регистрации новых пользователей и наличие у них личного кабинета на сайте

- сайт должен быть максимально оптимизирован под продвижение

Полное ТЗ согласуем перед началом работ. Заключение письменного договора обязательно.

От ответственных исполнителей жду примерных предложений со стоимостью и сроками выполнения.

Ориентировочная дата старта проекта - начало октября.

13 лет назад
dreamer2
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
batonych
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$3000
45 дней
Было очень приятно работать с Игорем по проекту создания сайта "с нуля". Игорь знает как успешно решить поставленную непростую задачу, а главное постоянно стремится к этому. Отдельное спасибо за дизайн, здесь он продемонстрировал незаурядный вкус и даже превзошел мои ожидания :-) Успехов Вам в работе и всех благ по жизни :-)
Аркадий, отличный человек и понимающий заказчик! Спасибо :)
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