Создание сайта страховой тематики с нуля

Было очень приятно работать с Игорем по проекту создания сайта "с нуля". Игорь знает как успешно решить поставленную непростую задачу, а главное постоянно стремится к этому. Отдельное спасибо за дизайн, здесь он продемонстрировал незаурядный вкус и даже превзошел мои ожидания :-) Успехов Вам в работе и всех благ по жизни :-)