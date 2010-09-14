Необходимо создать сайт под ключ, 5-10 стр. html

Необходимо создание сайта под ключ "Автоматический обменник титульных знаков WebMoney" с функциями: - обмена; - пополнения титульными знаками; - вывода титульных знаков; - операции с цифровыми чеками Paymer; - операции с WM - картами; - операции с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт - визитка (под ключ), без использования CMS, в виде html, (5-10 ) страниц тему я укажу.
Тексты всех страниц копипаст-рерайт. Дизайн - на ваше усмотрение но по теме сайта (без придирок с моей стороны).
Как пример сайта такого типа - superdrova.ru Жду ваших предложений. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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