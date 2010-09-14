Необходимо создать сайт под ключ, 5-10 стр. html

$50
Сайты «под ключ»Завершен19 заявок454 просмотра
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Требуется сайт - визитка (под ключ), без использования CMS, в виде html, (5-10 ) страниц тему я укажу.

Тексты всех страниц копипаст-рерайт. Дизайн - на ваше усмотрение но по теме сайта (без придирок с моей стороны).

Как пример сайта такого типа - superdrova.ru Жду ваших предложений. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

HTML
13 лет назад
kipovez
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
AleksRF
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$40
2 дня
Профессионал своего дела, понимает с полуслова, работой более чем доволенн. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Отличный заказчик. Придерживается своего ТЗ, своевременно вносит оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
nengyryt
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Работа была выполнена качественно и ответственно, результатом доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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