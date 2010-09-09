Требуется аналог сайта с небольшими дополнениями

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок206 просмотров
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Требуется аналог сайа www.rasprodaga.ru с небольшими дополнениями и изменением дизайна.Уважаемые ребята из крутых компаний и из мегаполисов типо Москвы и т.д или просто кто любит нажится .Наш городок очень маленький и Ваши занебесные цены нам не по карману поэтому прошу не беспокоить .Заинтерисованны в начинающих вебмастерах кто могут быстро качественно и недорого сделать сайт,и в дальнейшем сотрудничать с ними же так как будут заказы на сайты визитки.Заказы будут постоянно так как желающих учавстовать в проекте много.Еще прошу писать только реальные предложения.Жду предложения -сроки цены и так далее.

13 лет назад
belov-bs
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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