Требуется аналог сайта с небольшими дополнениями

Требуется аналог сайа www.rasprodaga.ru с небольшими дополнениями и изменением дизайна.Уважаемые ребята из крутых компаний и из мегаполисов типо Москвы и т.д или просто кто любит нажится .Наш городок очень маленький и Ваши занебесные цены нам не по карману поэтому прошу не беспокоить .Заинтерисованны в начинающих вебмастерах кто могут быстро качественно и недорого сделать сайт,и в дальнейшем сотрудничать с ними же так как будут заказы на сайты визитки.Заказы будут постоянно так как желающих учавстовать в проекте много.Еще прошу писать только реальные предложения.Жду предложения -сроки цены и так далее.