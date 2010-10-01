Создание бизнес-сайта визитки

$250
Сайты «под ключ»Завершен15 заявок377 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель - в коротки сроки разработать(доработать) и сверстать сайт. На выходе - psd + html (возможно шаблон джумлы)

Также рассматривается вариант приобретения уже готового Вашего шаблона с его минимальными доработками под необходимую цветовую гамму.

MailRuAgent - [email protected]

Skype\Телефон - после предварительной договоренности.

13 лет назад
Nite2006
Сергей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
first_mirror
Марьяна 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
24 отзыва
13 лет назад
$200
4 дня
Всё выполнено на должном уровне и в заявленный срок!
Огромное спасибо за такое сотрудничество! Приятно, что заказчик принимает участие во всех стадиях разработки. Побольше бы таких заказчиков!
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