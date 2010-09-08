Сайт для бизнеса, связанного с лесозаготовками

Требуется разработать интернет-магазин женского белья. Основные возможности и описание 1. Шаблонный дизайн(шапка, 2коллонки, подвал) 2. Импорт/Экспорт в Excel 3. Разные цены для разных покупателей, показ старой цены 4. Оплата электронными деньгами, пластиковыми картами(подключение модуля rbkmoney или moneymail) 5. Возможность загружать несколько фотографий 6. Редактирование статей и новостей 7. Раздел Новинки, ...
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Мне нужен сайт 3-4 страницы, дизайн максимально простой (можна использовать красивый шаблон), также нужна админ панель (также максимально простая)
Подробное ТЗ будет чуть позже
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