Сайт для бизнеса, связанного с лесозаготовками

Создать Социальную сеть на social Engine + Разработать Дизайн(Центр) Футер и Шапка Готова! Сайт по функционалу будет похож чем то на http://druzya44.ru/ и чем то на: http://www.vreale.net/. Что именно будет взято с определенной сети: 1) С ВРеале (http://www.vreale.net/) Моя ...