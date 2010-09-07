Сайт-визитка с модулем блога

Уважаемая, Серафима, Вас беспокоит благотворительная организация "Адреса милосердия" нам нужна помощь. У нас есть сайт http://adresa.miloserdiya.org.ua/. Но нам надо поменять хостинг и шаблон. Сколько это будет стоить? В средствах мы ограничены. Спасибо за быстрый ответ.