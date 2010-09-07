Блог под ключ со всеми современными примочками.

Уважаемая, Серафима, Вас беспокоит благотворительная организация "Адреса милосердия" нам нужна помощь. У нас есть сайт http://adresa.miloserdiya.org.ua/. Но нам надо поменять хостинг и шаблон. Сколько это будет стоить? В средствах мы ограничены. Спасибо за быстрый ответ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Блог на открытом движке, worpress, drupal или ivestreet.ru.
2. Простой, в тоже время стильный современный дизайн, шапка с незаезженной сочной картинкой со стокового сайта (оплачу отдельно). Дизайном выделяются основные разделы, например, техника, в ней подразделы, телефоны, аудио-видео, и т.д. Автомобили. Легковые, грузовые, спортивные, и т.д.
3. На главной странице последние новости разбиты по темам, кол-во на каждую тему задается админом (например вначале 3 по автомобилям, потом 2 по технике и т.д.)
4. Прямой эфир- последние комментарии новостей.
5. Настройка модераторов (кто в каком разделе, какие права). Cупер-модератор может отключать любого модератора.
6. Пользовательский раздел, возможность в отдельный раздел блога добавлять свою новость (какой или какие выбирается модераторами).
7. Все сообщения пользователей и их блоги походят премодерацию.
8. Тэги на главной странице по всем разделам, в каждом разделе свои облака тэгов.
9. Архив блогов.
10. Регулировка количества новостей на странице (по умолчанию модератором, и на выбор пользователя).
11. В блогах задается кто добавил (если это модератор, то видно только модераторам), источник, ссылка, раздел в который добавляется новость, дата ставится автоматом.
12. Пользователь авторизованный может ставить оценку, высказать мнение о новости, на его мнение может быть реакция +-.
13. Возможность публиковать ссылки на свои блоги в tweeter, livejournal, и т.д.
14. Блоги выводятся по разделам или все вместе (главная страница, ссылка с шапки), их можно сортировать по оценке, дате, кол-ву отзывов.
15. Среди зарегистрированных пользователей настройка рассылок, на выбор рассылка всех новостей блога, или определенного раздела, со своего блога, со своего коммента.
16. В каждом разделе свой настроенный рекламный блок.
17. Возможность добавлять баннеры на главную и второстепенные страницы.
18. Seo модуль.
19. Счетчики, mail.ru liveinternet, rambler.
20. Возможность использовать этот сайт (инструкция, инсталл) как шаблон для развертывания подобного не специалисту.
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