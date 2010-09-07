Требуется создать веб сайт, подобный www.katyusha.ru есть эскиз примерный главной страницы. разработка бренда. карта с филиальной сетью форма он лайн вопроса каталог брендов на сайте Оплата яндекс деньгами ася; 208-514-990
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет магазин на бесплатной cms
Без дизайна.
Автоматизация процесса торговли через интернет. (заказ на mail, продажа товаров без авторизации)
Загрузка товаров xml файлом (образец в вложении)
Товар в базе магазина формируется из xml файла в том числе название, его количество,цена поисковые слова и теги и тд)
Возможность загрузки производителей (описание производителя, лого производителя и тд. Смотреть вложение)
Загрузка в базу производителей товаров и др. может производится разными файлами.
Создание выгрузки товаров xml ( выгрузка автоматическая, висит на кроне)
Возможность просмотров заказов в админке.
Корректное отображение броузерами Internet Explorer, Opera, Mozilla.
Раздел новостей с категориями новостей.
Вертикальное навигационное меню (возможность создания подменю).
Горизонтальное навигационное меню(каталог), динамически раскрывающееся при входе в тот или иной раздел (при наличии вложенных разделов)
Разделы на сайте:
Новости, Обзоры, Скидки, Контакты, Карта сайта, Отзывы.Каталог
Полезные советы,Доставка, Вакансии, Наши магазины (с картой),Задать вопрос (с формой задать вопрос), О компании
Как вариант хотелось использовать cms prestashop
В предложении указывайте цену.
И не задавайте глупых вопросов.
Нужно быстро и качественно.
Оплата после показа результатов.
Предоплаты нет.
Для уточнения
Модули оплаты не нужны
Скидки на товары есть
Верстка не нужна
Доставка три вида курьер (фиксированная цена, можно менять)
Самовывоз
Доставка почтой (расчитывается и уточняется менеджером)
Товар на сайт из xml , количество товара на сайте не показывается.
Товара которого в наличии нет не показывается на показывается на сайте.
Интеграция с 1с не нужна
Загрузка товаров из xml (смотрите проект и вложеный файл)
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